SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, temel hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendiren kritik bir adli süreç için düğmeye bastı. Resmî Gazete’de yayımlanan 28 Temmuz 2026 tarihli ve 1547 sayılı kararla iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme ve 5651 sayılı Kanun kapsamındaki erişim engeli, içerik kaldırma taleplerine bakacak ihtisas sulh ceza hakimlikleri belirlendi. Gerekçesi 'uygulama birliğinin sağlanması, isabetli kararların verilmesi ve verimliliğin artırılması' olarak açıklanan yeni düzenleme, yargı sisteminde uzmanlaşmanın önünü açmayı hedefliyor.

Sekiz Hâkimliği Olan Adliyelerde 1 Numaralı Hâkimlik Devrede

Yeni karara göre, sekiz veya daha fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunduğu büyük adliyelerde bu kritik başvurular, öncelikli olarak 1 numaralı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'ihtisas mahkemesi' sıfatıyla incelenecek. Sistemde oluşabilecek iş yükü sapmalarını önlemek amacıyla, söz konusu mahkemelere genel tevzi sisteminden de dosya verilmeye devam edilerek iş yükü dengesi muhafaza edilecek.

Mevcut Dosyalar Transfer Edilmeyecek

Yayımlanan kararda kafa karışıklıklarını önleyecek net çizgiler de çekildi. Yeni başvurular 1 Ağustos tarihten itibaren doğrudan belirlenen ihtisas hâkimliklerine yönlendirilecek. Halen görülmekte olan iş ve talepler devredilmeyecek; bulundukları sulh ceza hâkimliklerinde sonuçlandırılacak. İhtisas sisteminde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla faaliyette olan hakimlik sayısı baz alınacak. Bu tarihten sonra adliyelerdeki hâkimlik sayısının değişmesi mevcut düzeni etkilemeyecek. HSK'nın bu hamlesiyle birlikte, özellikle dijital telif, kişilik hakları ihlalleri ve teknik takip gerektiren adli süreçlerde kararların çok daha hızlı ve nitelikli çıkması bekleniyor.