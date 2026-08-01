Takımların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçlar futbol tutkunları tarafından yakından izleniyor. Akşam saatlerinde ekrana gelecek mücadelelerin saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar netleşti. 1 Ağustos Cumartesi gününün kalan saatlerinde sahadaki yerini alacak ekipler ve yayın bilgileri sporseverlere sunuluyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

1 Ağustos Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde hazırlık karşılaşmaları ekrana geliyor. Manchester United ile Atletico Madrid saat 16.00'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayını bulunmuyor.

Saat 19.00'da üç ayrı mücadele oynanıyor. Kasımpaşa ile Hull City arasındaki karşılaşma TV 8 Buçuk ekranlarında yayınlanıyor. Westerlo ile Samsunspor mücadelesi Samsunspor Youtube kanalından izlenebiliyor. Real Madrid ile Fiorentina arasındaki maç ise TRT Spor kanalında ekrana geliyor.

Günün son mücadelesinde Girona ile Arsenal karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor.

YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık karşılaşmaları 2 Ağustos Pazar günü de sürüyor. Union Berlin ile Cagliari arasındaki mücadele saat 15.00'te TRT Spor ekranlarında yayına giriyor.

Trabzonspor ile Udinese saat 17.30'da HT Spor kanalında karşı karşıya geliyor. Ç.Rizespor ile Orijent karşılaşması saat 18.00'de oynanıyor; mücadelenin canlı yayını bulunmuyor. Günün son karşılaşmasında Galatasaray ile Rennes saat 21.00'de TV100 ekranlarında karşı karşıya geliyor.