Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı ilanının Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sınavın uygulanacağı gün ile başvuru takvimi adayların erişimine açıldı.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınav tarihini açıkladı. Bakan Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı, 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadelerini kaydetti. HMGS/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde düzenleniyor.

HMGS VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Sınav başvuruları 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınıyor. Bu takvim içinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ek süre tanınıyor. Belirtilen tarihlerde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkanından yararlanıyor.