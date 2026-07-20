Çelik, emekli aylıklarındaki farkların daraldığına ve önümüzdeki dönemde büyük bir iyileşme beklemediğine dikkat çekti.

Ekonomideki fiyat artışlarının hissedildiği bu dönemde, emeklilik ve gelir politikalarına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Prof. Dr. Aziz Çelik'in son değerlendirmeleri de bu kapsamda öne çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA FARKIN DARALDIĞI BELİRTİLDİ

Çelik, uzun süre çalışıp yüksek prim ödeyenlerle daha az prim ödeyen emekliler arasındaki maaş farkının zamanla azaldığını ifade etti. Aktardığına göre 2019 yılında ortalama emekli aylığı, en alt sınırın yüzde 92 üzerindeydi; bu oran bugün yüzde 15 seviyesine geriledi. Çelik, eski oranın korunması durumunda ortalama emekli maaşının günümüzde 40 bin lira civarında olması gerektiğini savundu. Son dönemde uygulanan yüzde 17,76'lık zammın bu farkı kapatmadığını, ortalama maaşın 27 bin 100 lira bandında kaldığını belirtti.

EYT SONRASI BEKLENTİLERE DAİR DEĞERLENDİRME

• Çelik, “Baba Ocağı” adlı YouTube yayınında kademeli emeklilik konusuna değindi.

• Hükümetten kademeli emeklilik konusunda bir adım beklemediğini belirtti.

• İktidarın, EYT düzenlemesi sonrası sosyal güvenlik sisteminin mali zorluklar yaşadığı yönünde bir söylem geliştirdiğini iddia etti.

• Yönetimin ek kaynak ayırmak yerine harcama kısıntısına yöneldiğini öne sürdü.

SİYASİ SÜREÇLE İLİŞKİLİ BİR OLASILIK

Çelik, mevcut ekonomi politikasının gelir sorunlarını çözmeye yönelik olmadığını düşünse de bir ihtimale dikkat çekti. Buna göre seçim döneminin yaklaşması, siyasi iradeyi beklenmedik adımlar atmaya yönlendirebilir. Çelik'in değerlendirmesinde, dar gelirli kesim için olası bir iyileşmenin bu tür siyasi gelişmelere bağlı kalabileceği ifade edildi.