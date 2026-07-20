Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen program çerçevesinde Bayındır Kaymakamı Murat Mete, ilçede yaşamakta olan Kıbrıs gazilerine evlerinde ziyaret gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda gaziler ve aileleriyle sohbet gerçekleştiren Mete, kahramanların hatıralarına kula vererek sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisini iletti.

Ziyaretlerde gazilerin gösterdiği fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağının altı çizilirken, duygu dolu anlar yaşanması da gözlerden kaçmadı.

"Milletimizin hafızasında yaşayacak"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Murat Mete, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı. Harekat esnasında sergilenen cesaret ve fedakarlığın her zaman saygıyla anılacağını belirten Mete, gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve milletin huzuru için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Rahmetle ve minnetle anıldılar!

Kaymakam Mete, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, yaşayan gazilere ise şükran ve saygılarını sunduklarını ifade etti. Devletin, gaziler ve şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Mete, bu birlik ve vefa duygusunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine de vurgu yaptı.

