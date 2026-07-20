CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'gençleşmek başka çocuklaşmak' CHP Genel Merkezi'ne Nalbantoğlu adına oyuncak dinozor yollayacaklarını söyleyen CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay, CHP İzmir'in alternatif il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Orbay açıklamasında, "Bugün burada yalnızca bir açıklama yapmak için değil; gençliğin iradesine, emeğine ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim kararlılığına sahip çıkmak için bulunuyoruz. Son günlerde kamuoyuna yansıyan "Çoluk çocukla siyaset olmaz." ifadeleri, yalnızca gençlere söylenmiş talihsiz bir söz değildir. Bu söz; yıllardır gençleri beklemeye mahkûm eden, onların emeğini görmezden gelen, örgüt iradesini küçümseyen ve değişimden rahatsız olan bir siyaset anlayışının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Orbay'ın bugün yapmış olduğu açıklamalara ve dinozor benzetmesine bir tepki de eski CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'dan geldi.

Kotan'dan Orbay'a yanıt!

Eski CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan yapmış olduğu açıklamada, "CHP Gençlik Kolları İl Başkanının "saygısızlık yapmayız" deyip saygısızlık yaptığı açıklamayı hayretle okudum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları tarihinde Gençlik Kolları İl Başkanı olarak ilk kez seçilmiş ve "Değişim" olan kurultayda oyunu değişimden yana kullanmış bir kurultay delegesi olarak parti içi meselelerden, içinde bulunduğumuz kaotik durumdan, dava süreçlerinden ve ayrışmalardan tamamen bağımsız olarak söylüyorum ki Rıfat Nalbantoğlu, başkaları gibi sözde değil, içten bir şekilde gençlerin önünü siyasette her daim açan onların bir yerlere gelmesi için en büyük inisiyatifi alan, "Ben olmayayım, benim yerime gençler olsun." diyen, 20.000'i aşkın İzmir Gençlik Kolları Üyesinin hemen hemen tamamının yakinen tanıdığı, aklına, fikrine ve siyasi tarzına şahit olduğum ve saygı duyduğum bir siyasetçidir.

Normal şartlarda partiye yeni üye olmuş, yaşadığı ilk kongre döneminde heyecanla tecrübeli ya da makam sahibi siyasetçilerin hangisinin ceketini taşıyacağını bilemeyen, Gençlik Kolları ilçe başkanları tarafından yapılan beş toplantıda atanmasına şerh konulan, yalnızca bir kişi istedi diye meşruluğu tartışılır sözde bir siyasetçiyi muhatap kabul edip cevap vermem. Ancak yaptığı açıklamadaki saygısızlık kabul edilebilir değildir. Kaldı ki kendisi açıklamasında örgütün iradesiyle seçilen gençlerden olduğundan, yıllardır bayrak astığından bahsetmiş. Örgüt tarafından seçilmişse bu örgüt hangi örgüt, göreve geldiği seçim hangisidir?

Beş yıla yakın bir süre İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım ve bu arkadaşı bayrak asmak bir yana, herhangi bir etkinlikte dahi görmedim. Bizim de kızdığımız, haksızlık yaptığına inandığımız yaşça bizlerden büyük siyasetçiler yıllar içerisinde olurdu. Ama kalkıp bir kere dahi böyle bir saygısızlık yapılmasına müsaade etmedik. Hepimiz aynı evin çocuklarıyız. Biz gençlere düşen, yıllarca yüz yüze bakacak olmanın erdemiyle toplayıcı olmak. Yaşlarımızdan daha fazla siyasi tecrübeye sahip insanları kamuoyu önünde saygısızlık yaparak eleştirmek hiçbirimizin haddi değil." dedi.