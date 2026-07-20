Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde ağız içi tarama cihazını hizmete aldı. Dijital teknolojiyle çalışan sistem, ağız ve diş tedavilerinde ölçü alma işlemlerinin daha pratik ve güvenilir şekilde yapılmasına imkan sunacak.

Yeni cihaz sayesinde hastaların tedavi sürecinin daha verimli ilerlemesi amaçlanırken, klasik ölçü yöntemlerine göre daha hassas sonuçlar elde edilmesi planlanıyor.

Daha hızlı ve konforlu tedavi!

Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gelişen sağlık teknolojilerine uyumlu hizmet anlayışı çerçevesinde dijital sistemlerin kullanımının yükseltildiği ifade edildi. Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Başhekimi Nursel Adar ise, ağız içi tarama cihazının, hastalara daha kısa sürede ve daha konforlu bir tedavi deneyimi sağlayacağını belirtti.

Dijital tarama teknolojisinin sunmuş olduğu hassas ölçüm özelliği sayesinde tedavi planlamalarının daha güvenli bir şekilde gerçekleştirileceği, bu sayede hem hasta memnuniyetinin hem de hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Altyapı güçlendirilecek!

Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşlara çağın gerekliliklerine uygun sağlık hizmeti aktarabilmek için teknolojik yatırımlarını sürdüreceğini ifade etti. Kurum, modern cihazlarla desteklenen sağlık hizmetleriyle hem tedavi süreçlerini iyileştirmeyi hem de hastalara daha kaliteli bir sağlık deneyimi sunmayı amaçlıyor.