İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, yasaklı madde ticareti yaptığı düşünülen 24 yaşındaki R.K. hakkında çalışma başlattığı öğrenildi.

Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, gelen bilgiler çerçevesinde şüphelinin Aktepe Mahallesi'ndeki adresini tespit ederek operasyon için teyakkuza geçti.

Yüklü miktarda yasaklı madde bulundu!

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda evde detaylı arama gerçekleştirilen polis ekipleri, farklı bölümlere gizlenmiş toplam 5 kilo 480 gram sentetik yasaklı madde ele geçirdi. Aramalarda ayrıca yasaklı maddenin hazırlanmasında kullanıldığı düşünülen bir öğütme aparatı da ele geçirildi.

Ele geçirilen yasaklı maddelere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili deliller de muhafaza altına alındı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor!

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan R.K., işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettirildiği ifade edildi.