Zirai don ve kuraklık geçen yıl Türkiye’nin kuru meyve ihracatına darbe vurdu. Ürün azaldı, pazar payı daraldı, küresel alıcılar alternatif ülkelere yöneldi. Bu yıl ise hava şartları tam tersine döndü. Düzenli yağışlar ve sorunsuz geçen bahar ayları, rekolteyi yeniden zirveye taşıdı.

Sektörün bu sezondaki net hedefi belli: Kaybedilen pazarları geri almak ve 2 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak.

Yağışlar rekolteye can suyu oldu

Geçen sezon kayısı, üzüm ve incirde yaşanan rekolte düşüşü ihracat miktarını doğrudan etkiledi. Fiyat artışları sayesinde toplam gelir korunsa da miktar bazında ciddi bir kayıp yaşandı. Müşteriler tedarik sıkıntısı nedeniyle başka ülkelere kaydı.

Bu sezon ise tablo tamamen değişti:

Kış ve ilkbahar yağışları toprağı doyurdu.

Riskli dönemlerde zirai don yaşanmadı.

Ürün kalitesi ve miktarı uzun yılların ortalamasını yakaladı.

"Giden müşteriyi geri getireceğiz"

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Şemsettin Özgür, öncelikli hedeflerinin miktar bazındaki kaybı telafi etmek olduğunu belirtti.

Tarımda ürün depoya girene kadar temkinli olmak gerektiğini vurgulayan Özgür, mevcut durumu şöyle değerlendirdi:

"Geçen yıl azalan ürün nedeniyle gelen talepleri karşılayamadık. Son üç yılda alıcıların ayağı başka ülkelere alıştı. Bu yıl bol ve kaliteli ürünümüz var. Kuru üzümde yeniden 250 bin ton seviyesine ulaşarak kaçan müşterileri ülkemize geri getirmek istiyoruz."

İhracatta yüzde 20 artış beklentisi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay da olumlu iklim koşullarının ihracatçı için büyük bir fırsat yarattığı görüşünde. Weather şartlarının ürün kalitesini doğrudan artırdığını belirten Gabay, yeni sezon stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Sıcaklıklar mevsim normallerinde gitti, don riski atlatıldı. Şimdi yapmamız gereken ürünün değerini koruyup rekabet gücümüzü kullanmak. Bu rekolte bolluğuyla ihracatımızı en az yüzde 15 ile 20 arasında artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye, dünyada lider olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda tanıtım çalışmalarını artırarak yeni sezona güçlü girmeye hazırlanıyor.