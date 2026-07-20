Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, günün antrenmanını Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yaptı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, antrenmanda hem fiziksel yenilenme hem de top çalışması üzerinde durdu.

Stoilov yönetiminde devam etti!

Yeni sezon öncesi kamp programını Slovenya'da devam ettiren Göztepe, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanına, futbolcuların fiziksel toparlanmasına yönelik rejenerasyon çalışmalarıyla start verildi.

Pas organizasyonları ve şut!

Isınma bölümü sonrasında oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Teknik ekibin yakından izlediği idmanda futbolcuların tempolu görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Günün çalışması ise hücum organizasyonlarını geliştirmeye yönelik orta ve şut antrenmanıyla noktalandı.

Hız kesmeden sürecek!

Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Göztepe'nin, teknik heyetin belirlemiş olduğu program çerçevesinde önümüzdeki günlerde de antrenmanlarına devam etmesi hedefleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, kamp sürecinde fiziksel ve taktiksel çalışmalarla sezona en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor.

