İzmir'de, ölümcül ritim bozukluğu olarak bilinen 'ventriküler taşikardi' şikayeti sebebiyle kalp çarpıntıları yaşayan yaşlı adam, üç boyutlu kompleks haritalama sistemi ve yakma yöntemiyle sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan Hasan Geyik (68), yaklaşık 1 ay önce 'çarpıntı' şikayetiyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

"Ölümcül ritim bozukluğundan kurtularak sağlığına kavuştu"

Yapılan tetkiklerde yaşlı adama ölümcül ritim bozukluğu olarak da adlandırılan 'ventriküler taşikardi' tanısı konuldu. Defalarca uygulanan elektroşok tedavisine rağmen kalp ritmi düzelmeyen Geyik, kardiyoloji servisine alındı.

Bir süre ilaç tedavisi uygulanan hastanın kalp ritmi kısmen kontrol altına alınsa da kısa süre sonra ciddi ritim bozukluğu atakları yeniden başladı. Bunun üzerine Geyik, acil bir şekilde kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı aritmi laboratuvarına alındı.

Burada Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar ve ekibi, üç boyutlu kompleks haritalama sistemi kullanarak ritim bozukluğuna neden olan odak noktayı milimetrik hassasiyetle belirledi. Ardından uygulanan ablasyon (yakma) yöntemiyle hastalıklı doku tamamen ortadan kaldırıldı. Başarılı operasyonun ardından Geyik, ölümcül ritim bozukluğundan kurtularak sağlığına kavuştu.

"Hastamız 10 sene önce bypass ameliyatı olmuş"

Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar, "Hastamız bayramdan bir hafta önce, acil servise çarpıntı ve ona bağlı şikayetlerle başvurdu. Orada 'ventriküler taşikardi' denilen ölümcül ritim bozukluğu olduğu tespit edilmiş.

Kendisine birkaç kez elektroşok uygulanmış ancak kalp ritminde bir düzelme sağlanmamış. Daha sonra hastamızı kardiyolojiye yatırdık. Bazı ilaçlar uyguladık. Hastamız 10 sene önce bypass ameliyatı olmuş. Bu yüzden hasta, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle anjiyoya alındı. Burada damarın tıkalı olduğu görüldü. Bu damara stent takıldı. Ancak hastamızın ritim bozuklukları tekrarladı.

Bunun üzerine hastamızı acil olarak ablasyon işlemine aldık. Bu işlemde ritim bozukluklarını doğuran kalpteki odakları bulup onları yok ediyoruz ve ritmi düzeltiyoruz. Hastamızın acil şartlarda olması sebebiyle de bizim için hem riskli hem de zor bir vakaydı." dedi.