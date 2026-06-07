Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 935 günlük aranın ardından CHP Genel Merkezi'nde mesaisine başladığında, Özgür Özel'den yana taraf olan örgütlerin ne olacağı sorusu gündeme gelmişti.

“Ben Kemal Bey’i tanımıyorum. Ne söylediğinin önemi yok. Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel’dir.” açıklamasıyla parti içindeki iktidar kavgasında tarafını net olarak gösteren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün koltuğu kaybedip kaybetmeyeceği değil, ne zaman kaybedeceği ve yerine kimin geleceği tartışılmaya devam ediyor.

MYK'dan beklenen adım gelmedi...



Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MYK'da, Kılıçdaroğlu'nun talebiyle örgütlerin geleceğine dair konu gündem dışında bırakılmıştı.

MYK'nın örgütlere yönelik eylem planında takvimden önce içerik netleşiyor.

Başkent kulislerinden gelen bilgilere göre, yargıyla başı derde girebilecek eski belediye başkanlarına bu süreçte vitrinde yer verilmeyecek.

Bayramlaşma töreninde vardı...



Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma törenine giden isimler arasında yer alan Çiğli Belediyesi eski Başkanı Utku Gümrükçü'nün, Çağatay Güç'ün yerine il başkanı olacağı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu'na ilk günden itibaren destek veren isimlerin vetosuna takıldığı belirtilen Gümrükçü'nün İzmir il Başkanı olma ihtimalinin yok denecek kadar azaldığı belirtiliyor.

İzmir siyasetini CHP Genel Merkezi'nde temsil eden Rıfat Nalbantoğlu, Devrim Barış Çelik, Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç'ın yeni il başkanı için henüz isim belirlemediği ancak koltuğa Mehmet Şakir Başak'ın yakın olduğu konuşuluyor.



İzmir'den otobüs kaldırılacak...



Salı günü CHP Grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı konusunda kafa karışıklığı sürse de Kılıçdaroğlu'nun konuşma konusunda geri adım atmayacağı öğrenildi. Parti içindeki arınmaya yönelik çok önemli mesajlar içeren bir metin hazırlandığı belirtilirken Kılıçdaroğlu'na destek için İzmir'den otobüslerin de kaldırılacağı belirtiliyor.

