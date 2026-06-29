Son Mühür- Buca Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak, görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediyenin yeni yönetimine çevrilmişti. Meclis kulislerindeki hareketliliğin ardından Buca Belediye Başkanvekilliği görevine seçilen Hüseyin Benzer, yönetimi resmen devraldı. Başkanvekili Benzer, göreve gelmesinin ardından ilk meclis toplantısını bugün saat 16:00'da gerçekleştirecek. Kritik oturumun en önemli gündem maddesi ise belediye iştiraki olan 3 büyük şirketin yönetim yetkileri oluşturuyor.

Bugün ilk meclis toplantısı yapılacak

Belediye Başkanı Görkem Duman'ın hukuki süre. nedeniyle boş kalan koltuğa oturan Hüseyin Benzer, belediye bürokrasisinde ve yönetim kademelerinde kontrolü tamamen eline almak için kolları sıvadı. Bugün yapılacak olan ilk meclis oturumuna başkanlık edecek ilk meclis oturumuna başkanlık edecek olan Benzer, belediyenin mali ve idari motoru konumundaki iştirak şirketlerinde radikal yönetim değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor.

3 dev şirket için tam yetki masada

Bugün meclis gündeminde Başkanvekili Hüseyin Benzer, belediye bünyesinde faaliyet gösteren 3 kritik şirketin yönetimini devralmak veya yeniden şekillendirmek adına meclis üyelerinden tam yeki talep edilecek.

Yetki istenecek o şirketler şunlar;

BUCAMAR ( Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi)

ÜZÜMKENT ( Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetleri Anonim Şirketi)

KIZILÇULLU ( Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Limited Şirketi)