İzmir Beydağ belediye başkanı kim, hangi partiden, geçmişi nedir gibi sorular son dönemde daha sık soruluyor. İlçeye yapılan yeni yatırımların gündeme gelmesi de başkanın adını arama listelerinde yükseltti. İşte Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve siyasi kariyerine dair tüm detaylar...

İzmir Beydağ belediye başkanı hangi partiden?

İzmir Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu bir isim. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak sandığa giren Başaran, halkın desteğini alarak ilçenin yeni başkanı seçildi. Böylece Beydağ, mevcut dönemde CHP yönetimindeki İzmir ilçeleri arasında yerini aldı. Partinin bölgede uzun yıllardır koruduğu etkinlik, Başaran ile birlikte devam ediyor.

Şakir Başaran kimdir, Beydağ belediye başkanı kariyeri nasıl başladı?

1979 doğumlu olan Şakir Başaran, lisans eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tamamladı. Asıl mesleği veteriner hekimlik olan Başaran, Beydağ'da uzun yıllar bu alanda çalıştı. İlçedeki tarım ve hayvancılıkla geçinen aileler arasında tanınan bir isim haline gelmesinde mesleki geçmişi etkili oldu. Halkla birebir iletişim kuran saha deneyimi, siyaset hayatında da kendisine avantaj sağladı.

Siyasete adım atışı 2019 yılına uzanıyor. O dönemde CHP'den Beydağ Belediye Meclis Üyesi seçilen Başaran, aynı yıl CHP Beydağ İlçe Başkanlığı görevine de getirildi. Bu süreçte parti örgütünde aktif rol alarak ilçedeki tabanı güçlendirdi. 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmesi, bu beş yıllık siyasi birikimin sonucu oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Başaran, mevcut görevini sürdürüyor.

İzmir Beydağ belediye başkanı hangi projelere imza attı?

Başaran'ın göreve geldikten sonra üzerinde durduğu başlıklar arasında tarım, kırsal kalkınma ve altyapı bulunuyor. Nisan 2026'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte ilçeye yapılacak çok amaçlı hizmet kompleksinin yapı ruhsatını imzaladı. Belediye hizmet binası, düğün salonu, kapalı pazaryeri ve otoparkı tek çatı altında toplayacak projenin Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanıyor.