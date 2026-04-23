İzmir’in Beydağ ilçesinde faaliyet gösteren antimuan madenine ilişkin dikkat çeken bir karara imza atıldı. Kapasite artışı projesi için kritik karar çıkarken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye “ÇED olumlu” kararı verildi.

Yaklaşık iki katına çıkacak!

Cengiz Holding'in bünyesinde bulunan Eti Bakır A.Ş. tarafından ilerletilen projede, mevcut üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Güncel olarak yıllık 28 bin 800 ton olan üretim, yapılacak düzenleme kapsamında 50 bin tona çıkarılacak. Proje çerçevesinde yeraltı madeni ve zenginleştirme tesisi kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Üretim yöntemi uygulanacak!

Proje dosyasındaki bilgiler çerçevesinde, sahadan çıkarılacak olan hammadde için patlatmalı üretim yönteminin kullanılacağı öğrenildi.

Maden sahasının en yakın yerleşim birimine mesafesi yaklaşık 360 metre olarak belirtiliyor.

Tarım arazileri ve zeytinliklerin ortasında!

Maden sahasının bulunduğu alan, verimli tarım bölgeleriyle çevrili bir konumda olmasıyla dikkat çekiyor.

Küçük Menderes Ovası’na yakın bir konumda bulunan saha; zeytinlikler, incir bahçeleri ve çeşitli tarım arazilerini bünyesinde barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Projenin ömrü belli oldu!

Hazırlanan proje çerçevesibde maden işletmesinin 18 yıl boyunca faaliyet göstermesi hedefleniyor. Bu süreçte çıkarılan cevherin ise zenginleştirme tesisinde işlenmesi öngörülüyor.

Antimuanın kullanım alanı riskli!

Sanayide önemli bir yere sahip olan antimuan; seramik ve cam üretimi, makine ve ulaşım sanayi ve bazı savunma sanayi uygulamaları alanlarında kullanılıyor.