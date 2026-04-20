İzmir Beydağ hakkında en çok sorulanlar ise nüfus, rakım, il merkezine uzaklık ve yol tarifi oluyor. İncir ve kestane üretimiyle tanınan, zeytinlikleri arasından dağ silueti yükselen ilçe, coğrafi konumu itibarıyla da ilginç bir noktada duruyor. İşte Beydağ'a dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

İzmir Beydağ nüfusu 2026 itibarıyla ne kadar?

TÜİK'in 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Beydağ, 11 bin 904 kişilik nüfusuyla İzmir'in nüfusu en az ilçesi konumunda. Bu rakamın bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş gösterdiği dikkat çekiyor; 2024 yılı sonu verilerine göre ilçe nüfusu 11 bin 959 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

İlçedeki cinsiyet dağılımına bakıldığında 5 bin 964 erkek ve 5 bin 940 kadın nüfus olduğu görülüyor. Kadın ile erkek sayısı birbirine oldukça yakın seyrediyor. Mahalleler arasında en yoğun yerleşim 3 bin 61 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunuyor. Atatürk Mahallesi ise 2 bin 262 kişiyle ikinci sırada yer alıyor. Listenin en altında ise 65 kişilik nüfusla Tabaklar Mahallesi bulunuyor.

İzmir Beydağ, coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış olsa da nüfus yoğunluğu oldukça düşük. 172 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ilçede kırsal mahallelerin yoğunlukta olması, küçük yerleşim birimlerinin sayısını artırıyor.

İzmir Beydağ rakım ve coğrafi konum bilgileri

Rakım konusunda pek çok kaynakta farklı rakamlar geçse de resmi verilere en yakın değer Beydağ Kaymakamlığı konumuna göre yaklaşık 211 metre olarak belirtiliyor. Bu değer, ilçenin ova tabanındaki yerleşim alanını yansıtıyor; çevresindeki dağlık kesimlerde rakım hatırı sayılır ölçüde yükseliyor.

İlçenin koordinatları 38.087659° kuzey enlemi ve 28.211892° doğu boylamı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Denize yaklaşık 80 kilometre içeride konumlanan Beydağ, bu yönüyle İzmir'in en iç kesimdeki ilçelerinden biri sayılıyor.

İzmir Beydağ haritası ve komşu ilçeler hangileri?

Beydağ'ın konumu, İzmir ile Aydın arasındaki doğal geçiş güzergâhında yer alıyor. İlçenin kuzeyinde Kiraz, doğusunda Nazilli, batısında Ödemiş, güneyinde ise Sultanhisar komşu ilçeler olarak bulunuyor. Bu konumu sayesinde ilçe, hem İzmir'in iç kesimleriyle hem de Aydın ovasıyla doğrudan bağlantılı.

Haritada Beydağ'ı ararken Küçük Menderes havzasının doğu ucuna bakmak gerekiyor. İlçenin bulunduğu bölge, Bozdağlar ve Aydın Dağları arasında kalan verimli ovanın hemen kenarında yer alıyor. Bu da ilçeye hem tarımsal bir zenginlik hem de dağ-ova geçişine özgü bir manzara kazandırıyor.

İzmir Beydağ arası kaç km ve yol tarifi nasıl?

İl merkezine uzaklık konusu, Beydağ'a gitmek isteyenlerin kafasını en çok karıştıran başlıklardan biri. Genel olarak ilçe, İzmir il merkezine yaklaşık 142 kilometre mesafede bulunuyor. Rota seçimine göre bu mesafenin 140 ila 150 kilometre bandında değişebildiğini söylemek mümkün.

Karayolu ile Beydağ'a ulaşmak için en yaygın iki güzergâh kullanılıyor. Birincisi klasik İzmir-Torbalı-Bayındır-Ödemiş hattını takip edip Ödemiş üzerinden Beydağ'a ulaşmak. İkinci alternatif ise Nazilli-Beydağ-Ödemiş istikameti oluyor; bu rota özellikle Aydın tarafından gelenler için pratik bir seçenek sunuyor.

Toplu taşıma tercih edenler için ise iki aşamalı bir yolculuk söz konusu. ESHOT'un 796 numaralı Beydağ hattı, 55 durakla Ödemiş üzerinden ilçelere ulaşım sağlıyor ve sabah 06.00 ile akşam 19.00 arası hizmet veriyor. Trenle gelmek isteyenler ise Basmane'den kalkan B37 hattını kullanıp Ödemiş'e inebilir, buradan Beydağ'a minibüslerle geçiş yapabilir. Basmane-Ödemiş tren yolculuğu ortalama 2 saat sürüyor.

Özel araçla gidilecekse Ödemiş çıkışından sonra doğuya doğru yaklaşık yarım saatlik bir sürüş Beydağ'a ulaştırıyor. Yol boyunca incir bahçeleri, zeytinlikler ve dağ manzarası eşlik ediyor. Kısacası İzmir Beydağ arası yolculuk, ortalama 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında değişen keyifli bir rota sunuyor.