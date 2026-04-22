İzmir Beydağ ESHOT hatları arasında en çok kullanılanlar 697 ve 796 numaralı güzergahlar. 697 numaralı hat Beydağ'ı doğrudan İzmir Otogar'a bağlarken 796 numaralı hat Ödemiş ile Beydağ arasında mekik dokuyor. Ayrıca 801 numaralı hat da Kiraz - Beydağ arasında hizmet veriyor. Beydağ sakinleri bu üç hat sayesinde farklı yönlere ulaşım sağlayabiliyor.

697 Beydağ - İzmir Otogar ESHOT sefer saatleri

ESHOT'un en uzun hattı olan 697 numaralı otobüs Beydağ Stadı durağından kalkıyor ve Bornova'daki Otogar Yeni durağında son buluyor. Toplam 201 duraktan geçen hat yaklaşık 132 kilometre mesafe kat ediyor. Yolculuk süresi ortalama 307 dakika yani yaklaşık 5 saat civarında. Hat İztaşıt tarafından işletiliyor ve ESHOT otogar son durağını kullanıyor.

Beydağ Stadı kalkış saatleri: 07.15 ve 11.30. İzmir Otogar kalkış saatleri: 11.15 ve 17.00. Bu saatler hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri aynı şekilde uygulanıyor. Günde toplam dört sefer yapılan hat, gidiş-dönüş planı yaparken saatlerin sınırlı olduğunu göz önünde bulundurmayı gerektiriyor.

796 Beydağ - Ödemiş ESHOT otobüs saatleri

796 numaralı hat Beydağ Stadı ile Ödemiş Son Durak arasında çalışıyor. Menderes, Çiftlikköy, Ertuğrulköy, Büyükavulcuk ve Kaymakçı gibi ara duraklardan geçen güzergah, yüksek ilçeler arası bağlantı ihtiyacını karşılıyor. Beydağ'dan Ödemiş'e ulaşmak isteyenler bu hattı tercih edebiliyor. Güncel sefer saatleri ESHOT'un resmi sitesinden takip edilebiliyor.

801 Kiraz - Beydağ hattı

Kiraz ilçesinden Beydağ'a ulaşım sağlayan 801 numaralı hat da bölge sakinlerinin kullandığı bir diğer güzergah. Hat sayesinde Kiraz ve Beydağ arasındaki kırsal bağlantı toplu taşıma ile sağlanıyor.

Beydağ ESHOT otobüslerinde ücret nasıl hesaplanıyor?

697 numaralı hat J tarifesi kapsamında faaliyet gösteriyor. Bu tarife "gittiğin kadar öde" mantığıyla çalışıyor yani yolcular bindikleri ve indikleri duraklar arasındaki mesafeye göre ücretlendiriliyor. Ödeme İzmirim Kart ile yapılıyor. Güncel ücret bilgisi ESHOT'un resmi sitesinden ya da Moovit uygulamasından kontrol edilebiliyor.