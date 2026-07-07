Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı bilimsel çalışma başlattı. Sokaklardaki korna sesleri, raylı sistemler, sanayi tesisleri ve eğlence mekanlarının gürültüsü tek tek kayıt altına alınacak. Belediye, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile kentin akustik röntgenini çekmek için protokol imzaladı.

İki yıl sürecek proje, sadece anlık şikayetleri çözmeyi hedeflemiyor. Geleceğin sessiz İzmir'ini inşa etmek için kalıcı bir veri tabanı oluşturuluyor. Projenin ana hedefi en çok gürültüye maruz kalan bölgeleri bulup, buraları sakinleştirmek.

Kentin üç boyutlu dijital ikizi kuruluyor

Çalışmanın ilk adımında, İzmir’in üç boyutlu dijital şehir modeli oluşturulaack. Bu sanal model üzerinden karayolu trafiği, demiryolları ve fabrikaların yaydığı ses dalgaları uluslararası standartlarda analiz edilecek. Elde edilecek veriler, nüfus yoğunluğu haritaları, hastaneler ve okulların konumlarıyla eşleştirilecek.

Böylece hangi okulun ne kadar gürültüye maruz kaldığı nokta atışı belirlenecek. Sistem tam anlamıyla bir radar gibi çalışacak. Uzmanlar, İzmir genelinde çevresel gürültünün en yoğun olduğu bölgeleri bu sayede tek tek raporlayabilecek.

Kararlar sanal ortamda test edilecek

Proje, sadece mevcut kirliliği tespit etmekle kalmıyor. Geleceğe yönelik çözümler de dijital dünyada test edilecek. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir "Karar Destek Sistemi" kuruluyor. Bu sistem sayesinde, gürültüyü azaltmak için planlanan bariyerler veya imar düzenlemeleri önce sanal ortamda denenecek.

Hangi yöntemin daha az maliyetle daha yüksek başarı sağladığı henüz sahaya çıkmadan görülecek. Ulaşım ve çevre planlamasında artık tahminlerle değil, tamamen bilimsel verilerle hareket edilecek. Doğru hamle, doğru bütçeyle buluşacak.

Sessiz alanlar koruma altına alınacak

24 ayın sonunda İzmir’in elinde stratejik gürültü haritası ve buna bağlı eylem planı olacak. Bu plan, kentin gürültülü yerlerini düzeltirken, hala sessiz kalabilmiş huzurlu bölgelerin de korunmasını sağlayacak. Kent vizyonu değişiyor.

Belediye ve TÜBİTAK iş birliği, sürdürülebilir şehir yönetimi için kritik bir eşik olarak görülüyor. Çevresel gürültü yönetimi artık veri temelli stratejilerle yürütülecek. İzmir sakinleri, uzun vadede daha az gürültülü bir metropolde yaşamanın konforuna kavuşacak.