Son Mühür - Buca Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen operasyon kapsamında önce tutuklanan sonrasında ise görevden uzaklaştırılan Görkem Duman’ın ardından mecliste yapılan seçimle başkan vekili görevine Hüseyin Benzer getirilmişti.

Sahada yoğun mesai

Başkan vekili görevine gelen Hüseyin Benzer, Buca için çalışmalarına ve saha ziyaretlerine devam ediyor. Kentin her noktasına dokunan Benzer, taksi duraklarından muhtarlıklara kadar Buca'nın nabzını tuttu. Başkan Vekili Benzer, bu sabah erken saatlerde Efeler Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Çalışanların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Benzer, mesai öncesi işçilerle birlikte kahvaltı yaparak moral ve motivasyon aşıladı.

"Buca’nın yükünü sırtlayan kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Kent ziyareti esnasında Buca'nın emekçi çalışanlarına yanlarında olduklarını vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer çalışamaya devam edeceklerini duyurdu.

İşte Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'in o sözleri: "Buca’nın yükünü sırtlayan emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kentimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.