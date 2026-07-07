Son Mühür/ Emine Kulak - Buca Belediyesi'nde görev yapan memurların Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) doğan geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine başlayan kriz, sendika ile yönetim arasında yapılan kritik görüşmeyle yeni bir aşamaya taşındı. Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube yönetiminin belediye yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından çalışanların gözü kulağı belediyenin kasasına girecek sıcak paraya çevrildi.

Belediye ile sendika görüştü

Yapılan görüşmelerin ardından sendika cephesinden resmi bir eylem kararı çıkmadı ancak yönetimle yapılan müzakereler sonucunda 15 Temmuz tarihine kadar bekleme kararı alındığı öğrenildi. Buna karşın sendika yönetimin asıl kritik tarihi 10 Temmuz olarak belirlediği ve stratejisini bu güne göre kurduğu belirtildi. Sendika yönetiminden edinilen bilgilere göre resmi bekleyiş süresi 15 Temmuz olsa da geriye dönük alacaklarının 10 Temmuz’da netleşecek. Bu tarihte İller Bankası’ndan Buca Belediyesi’ne aktarılacak olan pay ile belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kesintileri resmiyet kazanacak. Sendika, belediye bütçesine girecek nakit akışının belli olmasıyla birlikte ödemelerin yapılıp, yapılmayacağını net bir şekilde öğrenecek.

Eylem kararı masada bekletiliyor

Şuan için belediye binası önünde ve alanlarda aktif bir eylem kararı almayan sendikanın, süreci diyalog yoluyla çözmeyi denediği öğrenildi. Ancak 10 Temmuz’da netleşecek bütçe tablosunun ardından geriye dönük alacakların yatırılması ya da somut bir ödeme takvimi sunulmaması durumunda, memurların iş bırakma dahil olmak üzere çeşitli eylemleri gündem getirebileceği ifade edildi.