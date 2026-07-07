Son Mühür/Hüseyin Demir U22 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor. 22 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, 07-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde sahaya çıkıyor. Millilerimiz, 1.Grup'ta ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Ukrayna, İspanya ile mücadele edecek. U22 Kadın Milli Takımımızın maçları CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Grup müsabakaları sonunda puan cetvelinde ilk iki sırada yer alacak takımlar adlarını doğrudan yarı finale yazdıracak. Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, milli takımımızın başında sahaya çıkacak.

“İzmir’in gururu oldu”

Altyapılarda hemen hemen her yaş kategoride antrenörlük yapan Doğancı, U22 milli takımımızla madalya hedefliyor. İzmir’in gururu olan Suphi Doğancı, bu sezon Aras Kargo Spor Kulübü’nde önemli bir başarıya imza atarak takımını Balkan Kupasına taşıdı. İzmir kadın voleybolunda 17 yıl aradan sonra Avrupa’da mücadele edecek. Aras Kargo Spor Kulübü ile Suphi Doğancı, 1.Lig’de şampiyon olduktan sonra adını Sultanlar Ligi’ne yazdırdı. Sultanlar Ligi’nde kalıcı olmayı başaran İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Avrupa’da mücadele edecek.