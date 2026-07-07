Son Mühür- Karabağlar Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi bugün gerçekleşecek. Toplantının gündemine, ilçenin kentsel dönüşüm ve imar süreçlerini yakından ilgilendiren kritik bir rapor geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 4. Etap Karabağlar Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli uygulama ve imar planına hak sahiplerince yapılan itirazlar, belediye komisyonları tarafından kabul edilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Nisan 2026 tarihinde onaylanan ve yasal süreç gereği 30 Nisan- 29 Nisan 2026 tarihlerinde askıya çıkarılan imar planına, askı süresi içinde bazı hak sahipleri itiraz dilekçesi verdi. Gelen itirazları detaylıca inceleyen Hukuk komisyonları hazırladıkları raporda itirazların uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Komisyon raporunda, bölgenin geleceği için hazırlanan mevcut plan kararlarının bütünlüğünün bozulmaması ve aynen korunması gerektiği vurgulandı.

İtirazların olduğu bazı komisyon raporları ise şu şekilde;

- Belediyemizce hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesince 08.04.2026 tarihinde onaylanarak 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, 30469 ada 1 parselin hak sahibi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın uygun bulunmayarak planın aynen korunmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin İmar – Hukuk Komisyonu Raporları.

- Belediyemizce hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesince 08.04.2026 tarihinde onaylanarak 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, 30491 ada 13 parselin hak sahibi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın uygun bulunmayarak planın aynen korunmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin İmar – Hukuk Komisyonu Raporları.

– Belediyemizce hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesince 08.04.2026 tarihinde onaylanarak 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, 30483 ada 10 parselin hak sahibi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın uygun bulunmayarak planın aynen korunmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin İmar – Hukuk Komisyonu Raporları.

– Belediyemizce hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesince 08.04.2026 tarihinde onaylanarak 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, 30340 ada 6 parselin hak sahibi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın uygun bulunmayarak planın aynen korunmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin İmar – Hukuk Komisyonu Raporları.