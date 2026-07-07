Son Mühür - Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel projelere ağırlık veren Bornova Belediyesi yeni bir projeye daha imza attı. "Kadın Buluşmaları" kapsamında düzenlenen etkinliğin teması Yoga Nedir? Beden, Zihin ve Nefesle Uyumlanmak" oldu. Meditasyon & Yoga Çalışması, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yeşil atmosferinde yoğun bir katılımla enerji dolu anlara sahne oldu.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda pozitif enerji

Düzenlenen etkinlik çok sayıda kadını sabahın erken saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na topladı. Kadınların sosyal yaşamda daha aktif, sağlıklı ve güçlü bağlar kurabilmelerini amaçlayan buluşmada, eğitmen Deniz Doğutürk rehberliğinde nefes ve beden egzersizleri yapıldı.

Mottosu "İlhamımız Doğa, Gücümüz Dayanışma" olan bu çalışmada kadınların birbirleriyle kurduğu pozitif bağlar ve dayanışma ruhu tüm alana yayıldı.

Kontenjanlar kısa sürede doldu

Bornova Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu ve kontenjanla sınırlı tuttuğu bu özel çalışma, duyurulduğu ilk andan itibaren Bornovalı kadınlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeşillikler üzerinde zihinlerini dinlendiren kadınlar Bornova Belediyesi’nin kendilerine yönelik düzenlediği bu tür etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.