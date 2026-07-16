Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, bozulan ekonomik koşullar ve yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkilerini değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muhammet Yılmaz: Gelecek kaygısı toplumun her kesiminde hissediliyor

Gelecek kaygısının toplumun her kesiminde yoğun bir şekilde hissedildiğinin altını çizen DEVA Partili Yılmaz, vatandaşların artık harcama yapamadığını vurgulayarak, "Bugün ev kiralarını ödeyemeyen, ev sahipleriyle hukuki sorunlar yaşayan çok sayıda vatandaşımız var.

Barınma artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp önemli bir ekonomik sorun haline geldi. Vatandaşlarımız artık harcama yaparken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. İnsanlar bugününü değil, yarınını düşünerek hareket ediyor. Gelecek kaygısı toplumun her kesiminde hissediliyor” dedi.

“Türkiye'nin bu zorlukları aşacak gücü vardır”

Öte yandan, imkansızlıklardan çocuklarını okula gönderemeyen ailelerin olduğunu söyleyen DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, her alanda çalışmaya devam edeceklerini aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarını üniversiteye göndermekte zorlanan aileler var. Eğitim için başka şehirlere giden gençlerimiz ise barınma ve yaşam maliyetleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Vatandaşımızın umutsuzluğa değil çözüme ihtiyacı var. Biz ekonomik sorunlardan sosyal politikalara kadar her alanda çözüm önerilerimizi hazırladık. Türkiye'nin bu zorlukları aşacak gücü vardır. Biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.