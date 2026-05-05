İstanbul'da dünyaya gelen minik Dolunay, henüz dört aylıkken sinir sistemi kanseri (nöroblastom) ile tanıştı. Tedavi sürecini geride bırakan 10 yaşındaki Dolunay Elmacı, bugün jimnastik pistlerinde kazandığı Türkiye kupaları ve madalyalarla büyük bir gurur kaynağı haline geldi. Aile, teşhis sonrası yaşadıkları süreci "Dolunay Bebek: Bir Nöroblastom Öyküsü" adlı sayfada paylaşarak 10 bin takipçiye ulaştı ve dev bir umut ağı kurdu. Dolunay ise herkese, "Korkmayın, başarmak zor değil. Kanser bir engel değil" mesajını ileterek moral verdi.

İzmir'e geldiler

Narin Zafertepe, 29 Aralık 2016'da kucağına aldığı ikinci çocuğu Dolunay'da bazı anomaliler fark edince soluğu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aldı. Dört aylıkken konulan nöroblastom teşhisiyle başlayan bir yıllık tedavi süreci, kanserin yenilmesiyle mutlu sona ulaştı. Dört yaşındayken jimnastikle tanışan ilkokul öğrencisi, kazandığı madalyalarla ailesini gururlandırırken, anne Zafertepe, "Çok zor süreçlerden geçtik ama doktorların yaklaşımı çok önemliydi. Tedavimiz iyi geçti ve kızımız iyileşti" ifadelerini kullanıyor.

"Tıp çok ilerledi"

Zafertepe çifti, altı aylıkken başlattıkları bu mücadeleyi diğer ailelere rehber olmak için dijital platformlara taşıdı. Anne Zafertepe, "Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar misali, deneyimlerimizi aktarmak için bu sayfayı açtık. Bugün Türkiye'nin her yerinden yeni tanı alan anneler bana ulaşıyor. Eskiden kanser yaşlı hastalığı gibi görülürdü ama tıp çok ilerledi. Dolunay şimdi resim yapıyor, enstrüman çalıyor ve jimnastik yarışmalarına gidiyoruz" diyerek durumun geldiği noktayı özetlemiş oldu.

Rehber olsun diye kurduk

Baba Ozan Elmacı da dijital platformun önemine vurgu yaparak, "Çocuk kanserlerinde durum karmaşık. Anne ve babayı yönlendiren bir el kitabı ne yazık ki yok. Sayfayı bizden sonra teşhis alacak ailelere rehber olsun diye kurduk. Bu noktada ailelerin dayanışması çok önemli; siz gülerseniz çocuk da gülüyor" diye ekliyor.

Şimdi performans grubunda yer alan ve okul çıkışlarında doğrudan antrenman salonunun yolunu tutan Dolunay, bebekliğinde evdeki borulara tırmanan hareketli bir çocukmuş. Doktorların onay vermesiyle spora yönelen genç sporcu, ödevlerini hafta sonuna bırakarak bu tempoyu keyifle sürdürüyor. Büyüyünce dünya ve Türkiye şampiyonalarına katılmayı hedefleyen Dolunay'ın tedavisini yürüten Prof. Dr. Nur Olgun, sürecin başarısına değiniyor. Prof. Dr. Olgun, "Çok şükür Dolunay'ı kurtardık. Bir madalyayı benim için almış, odamda en güzel yerde duruyor. Anne süreci o kadar güzel anlatmış ki çocuk herkese örnek olacak cümleler kuruyor" şeklinde konuşuyor.