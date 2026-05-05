Son Mühür- İzmir'deki otoyol özelleştirmesi tartışması, siyaset kulislerinde bir hayli hızlı bir ivmeyle alevlendi.

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, önceki gün yaptığı sosyal medya çıkışıyla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir Çevre otoyollarının 25 yıllığına özelleştirilmek istendiğini ileri sürmüştü.

2027 seçimleri öncesi toplu nakit arayışı iddiası

Yavuzyılmaz yaptığı belgeli paylaşımda 2026 yılı ihale sözleşmelerine özelleştirme maddesinin eklendiğini belgeleriyle iddia ederken, sürecin 240 gün içinde tamamlanmasının planlandığını savunmuştu.

Eski ihalelerde bu detayın bulunmadığına dikkat çeken CHP'li Yavuzyılmaz, bu hamlenin 2027 seçimleri öncesinde toplu bir nakit arayışından kaynaklandığını öne sürdü.

AK Partili Kaya'dan sert açıklama

Bu iddiaların hemen ardından AK Parti cephesinden gelen yanıt da gecikmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert bir dille karşılık verdi.

"Yalanın ortaya çıkmış, ama utanmak yerine pişkinliğe devam ediyorsun" ifadelerini kullanan Kaya, Yavuzyılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı "yalan liginde zirveyi zorlamakla" suçlayarak, "Yalan liginde Cemil Tugay'la zirveyi zorluyorsunuz" diye paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede gündemde yerini aldı.

İki isim arasında yaşanan bu peş peşe açıklamalar, otoyolların geleceği konusundaki tartışmanın süreceği sinyallerini verdi.





