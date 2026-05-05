Son Mühür- Son Mühür TV'de yayımlanan Tunç Erciyas'ın moderatörlüğünü üstenlendiği Gündem Masası programının bu haftaki konukları Gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan oldu. Birçok önemli konuya parmak basılan programda duayen gazeteci Hasan Çölmekçi'nin çok çarpıcı açıklamaları oldu. Esnaf seçimi ve Tugay'ın yalnızlaşması hakkında konuşan Çölmekçi esnafın can damarı olduğu olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Esnaf bizim can damarımız. Bütün kentlerde esnaf önemlidir. Yalçın Ata rakipsiz olarak çıktı ve tekrar güven oyu aldı. İlk seçimlerde belliydi. Siyasetin bütün unsurları oradaydı ve İzmir'in rengini İzmir'in barışını bir kez daha gözler önüne serdi. Siyaset oldu mu oldu, o da olur.

"Gelseydi nasıl izah edecekti?"

Büyükşehir Belediye Başkanın katılmaması şık olmadı. Keşke Cemil Tugay da katılıp esnafın derdini dinleseydi. Esnafın derdini sadece hükümetle derdi yok. Kemeraltı gibi, otopark gibi sorunları da var. Çekindiği söylendi. Çünkü gelseydi Çankaya otoparkının kapandığını nasıl izah edecekti. Çürük raporu verilen Konak Vapur İskelesinin kapatılmadığını biliyoruz. Orada da çürük raporu var. Orada kullanılan inisiyatif burada niye kullanılmadı diye sorarlar."

"Cemil Tugay'ı partisi de yalnız bıraktı"

Hasan Çölmekçi İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın dilinin sivriliği ve artık partisi tarafından da yalnızlaştığından bahsederek şu açıklamalarda bulundu:

"Çok sivri davranıyor Cemil Tugay. Gazetecilere yok ilanınızı keseriz, ya başka bir şey diyor başkalarına, işçilere işten atarım diyor. Bu kadar sivri olmaya gerek yok, biraz daha yumuşaması gerekli. Yalnız da kaldı biraz. Partisi de yalnız bıraktı. Mecliste parmak sallaması, sahtekar demesi, bir kadın meclis üyesine bunları söylemesi iyi bir şey değil"

