İzmir’in Bayındır ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen trafik kazası, öğle saatlerinde gerçekleşti. Otomobil ile hafif ticari araç çarpışırken, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Şiddetli çarpışma!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bayındır'a bağlı Yusuflu Kavşağı’nda gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde kazanın, sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 CFP 358 plakalı otomobil ile 35 DB 9791 plakalı hafif ticari araın kavşakta çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Kazanın ardından jandarma trafik ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

