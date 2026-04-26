İzmir'in toplamda 30 ilçesi bulunuyor ve bunların 11 tanesi merkez ilçe olarak kabul ediliyor. Geri kalan 19 ilçe ise diğer ilçeler kategorisinde yer alıyor. Merkez ilçeler, şehir yaşamının kalbinin attığı ve nüfusun yoğunlaştığı bölgeler.

İzmir'in merkez ilçeleri hangileri?

İzmir'in 11 merkez ilçesi alfabetik sırayla şöyle: Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere. Bu ilçeler, körfez çevresinde ve yakın çevresinde yer alarak birbirine entegre bir kentsel doku oluşturuyor.

Diğer 19 ilçe ise Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla şeklinde sıralanıyor.

Konak, Bornova ve Karşıyaka ne ile bilinir?

Konak, İzmir merkez ilçeleri arasında şehrin tarihi ve kültürel kalbi sayılıyor. Kemeraltı Çarşısı, Saat Kulesi, Konak Meydanı ve İzmir Arkeoloji Müzesi gibi simge yapılar bu ilçede bulunuyor. Alsancak ve Kordonboyu da Konak sınırları içinde.

Bornova, İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olarak Ege Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor. Genç nüfusun yoğun olduğu ilçede Forum Bornova ve Homeros Vadisi öne çıkıyor. Karşıyaka ise körfezin kuzey kıyısındaki yürüyüş parkurları ve hareketli çarşısıyla biliniyor.

En kalabalık merkez ilçe Buca

İzmir'in en kalabalık ilçesi unvanını Buca taşıyor. 2023 verilerine göre 523 bin 487 kişilik nüfusuyla şehrin en yoğun ilçesi olan Buca'yı 476 bin 500 kişiyle Karabağlar ve 447 bin 553 kişiyle Bornova izliyor.

Buca'da Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesi, Karabağlar'da yoğun konut alanları dikkat çekiyor. İzmir'in toplam nüfusu 4 milyon 479 bin 525 kişiye ulaşıyor ve şehir, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5,25'ini oluşturuyor.

Bayraklı, Çiğli ve Gaziemir hakkında bilgi

Bayraklı, İzmir'in yeni gelişen ilçeleri arasında yer alıyor. Modern gökdelenler, iş merkezleri, İzmir Adliye Sarayı ve Bayraklı Şehir Hastanesi bu ilçeyi öne çıkarıyor. Çiğli, kuzeyde yer alıyor ve Kuş Cenneti ile Katip Çelebi Üniversitesi'ni barındırıyor.

Gaziemir, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yakınlığıyla ulaşım açısından stratejik konumda. Optimum Alışveriş Merkezi ve Fuar İzmir de bu ilçenin sınırları içinde bulunuyor.

Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe

Balçova, termal kaynaklarıyla tanınan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ev sahipliği yapan bir ilçe. Narlıdere ise sahil şeridi boyunca uzanan, metro hattıyla bağlantısı güçlenen bir bölge. Güzelbahçe, körfezin batı ucunda yer alıyor ve şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunuyor.