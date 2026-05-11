Son Mühür/ Beste Temel- Anneler Günü gelince klasik etkinlikler yapılır ama Güzelbahçe Belediyesi bu sene çıtayı biraz daha samimi bir noktaya koymuş. Yelki Düğün Salonu’nda düzenlenen yemekli buluşma, ilçedeki annelerin hem bir nefes aldığı hem de bol bol lafladığı bir ortama dönüştü. Masalarda sadece yemek değil, yılların dostlukları ve mahalle sohbetleri de vardı.

Protokol değil, ev sahibi gibi

Belediye Başkanı Mustafa Günay, yanına CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve meclis üyelerini de alarak masaları tek tek dolandı. Maalesef bazı protokol programlarında gördüğümüz o soğuk mesafe yoktu. Başkan Günay annelerle şakalaştı, hal hatır sordu ve her birine elden çiçeklerini verdi. Annelerin canlı müzik başladığında attığı o ilk kahkahalar, salonun havasını bir anda değiştirdi. Neşeli bir gürültü, tabak çatal seslerine karıştı..

"Anneler varsa biz de varız"

Kürsüye geçtiğinde lafı çok uzatmadı Başkan Günay. Annelerin toplumun bel kemiği olduğunu hatırlattı. "Eğer bugün birilerinin hayatına dokunabiliyorsak, bizi yetiştirenlerin sayesinde," minvalinde konuştu. Sözlerini şöyle noktaladı:

"Hayatımızı şekillendiren, kahrımızı çeken annelerimizin bir günü değil her günü kıymetli. Bugün burada yüzünüzü biraz olsun güldürebildiysek, yorgunluğunuzu unutturabildiysek ne mutlu bize."

Hem karınlar hem gönüller doydu

Yemek ikramı eşliğinde devam eden programda, orkestranın çaldığı hareketli parçalar bazı anneleri yerinde oturtmadı. Beklendiği gibi, günün sonunda telefonlar çıktı ve o anları dondurmak için onlarca fotoğraf çekildi. Güzelbahçe Belediyesi’ne teşekkür eden kadınların samimiyeti, etkinliğin sadece bir "program" olarak kalmadığının kanıtıydı. Yelki’den çıkanların yüzündeki o yorgun ama memnun ifade, günün özeti gibiydi.

