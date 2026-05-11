Son Mühür/Selda Meşe- Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, “9 Mayıs Avrupa Günü”nü coşkulu bir konserle kutladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı.



Türkiye’den Avrupa’ya müzikal bir köprü kurarak dinleyicilere unutulmaz bir coşku yaşatan gecede, Tolga Bilgin Septet - Mediterranean Harmonies Orkestrası’nın sahne alırken, Türkiye’nin önde gelen caz trompetçilerinden Tolga Bilgin’e, güçlü vokalleriyle Zeynep Casalini ve Evrim Özkaynak eşlik etti.

Dinleyicilerin alkışlarla ve danslarla eşlik ettiği gecede orkestra üyeleri bir ara sahneden inerek performanslarını seyircilerin arasında sürdürdü. Gecenin finalinde, solistler sahneye birlikte çıkarak coşkuyu zirveye taşıdı. Unutulmaz gece İzmirlilerden tam not aldı.

"Ülkemizin, Avrupa’nın vazgeçilemez bir parçası olduğuna inanıyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "9 Mayıs 1950 tarihi, savaşların yıkıcılığına karşı barışı kalıcı kılma iradesini temsil etmektedir. Bugün derinleşen jeopolitik kırılmalar, bu barış iradesinin; hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi ilkelerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ülkemizin, Avrupa’nın ayrılmaz ve vazgeçilemez bir parçası olduğuna inanıyoruz. ESİAD olarak, Türkiye’nin AB ile bütünleşme sürecini ve tam üyelik vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz. Bu yönde atılan her adımı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 'çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma' hedefinin bir tezahürü olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayan Sibel Zorlu, gençlerin evrensel değerler ışığında ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluşması temennisinde bulundu.