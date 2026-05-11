Kentte faaliyet gösteren büyük firmalar artık sadece eski demir ya da bakır toplamıyor. Fabrika sökümleri, tonajlı metal alımları, kablo ve elektronik atık geri dönüşümü gibi daha büyük işler yapılıyor. Gün içinde onlarca kamyonun giriş çıkış yaptığı tesisler bulunuyor.

İzmir’in en büyük hurdacı firmaları hangileri

İzmir’de sektörün büyük oyuncuları arasında BMS Metal Madencilik, Sadıklı Kardeşler ve Arslan Geri Dönüşüm gibi firmalar gösteriliyor. Bu şirketler özellikle demir, bakır, alüminyum ve kablo hurdası tarafında yoğun çalışıyor.

Sektör çalışanları son dönemde piyasadaki hareketliliğin ciddi biçimde arttığını söylüyor. Eski fabrika binalarının dönüşümü, inşaat çalışmaları ve sanayi üretimindeki değişim hurda piyasasını da büyüttü. Bazı tesislerde günlük işlenen metal miktarı yüzlerce tonu buluyor.

Hurdacılık sektörü neden büyüyor

Bakır ve alüminyum fiyatlarının yükselmesi hurdacılığı daha değerli hale getirdi. Eskiden küçük çaplı görülen işler bugün milyonlarca liralık ticarete dönüştü. Özellikle sanayi kuruluşları artık atıkları doğrudan geri dönüşüm firmalarına gönderiyor.

İzmir’in liman şehri olması da sektör açısından önemli avantaj sağlıyor. Toplanan bazı hurdalar yurt içindeki fabrikalara giderken, bir kısmı da ihracat için hazırlanıyor. Bu yüzden şehir, Türkiye’nin en hareketli geri dönüşüm merkezlerinden biri haline geldi.

İzmir’de hurdacılık nasıl başladı

İzmir’de hurdacılık aslında uzun yıllardır var olan bir iş kolu. Önceden daha çok mahalle aralarında dolaşan küçük hurdacılar vardı. Zamanla sanayi büyüdükçe bu iş de değişti ve büyük geri dönüşüm tesisleri ortaya çıktı.

Bugün şehirde küçük esnaftan dev sanayi firmalarına kadar geniş bir yapı bulunuyor. Evlerden eski beyaz eşya alan işletmeler de var, tonajlı fabrika sökümü yapan büyük şirketler de. Son dönemde özellikle elektronik atık ve kablo hurdasına olan talep dikkat çekiyor.