Çocukların sağlığını ve okul başarısını doğrudan etkileyen, pek çoğumuzun "sadece horlama" deyip geçtiği geniz eti büyümesi hakkında birçok konu hakkında bilgilendirme yapan Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, "Geniz eti büyümesi, sık enfeksiyon, büyüme ve gelişme geriliği, tekrarlayan kulak iltihabı ve işitme kaybı, uykuda nefes durması ve uyku bozukluğu, sabah zor uyanma gündüz yorgunluğu performans düşüklüğü gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ebeveynlerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerekir" dedi.

Ameliyat gerekebilir!

Anne babalara uyarıda bulunan Altunay uyku sırasında ağızdan nefes alıp hormalayan çocuklarda geniz eti büyümüsesinin işareti olduğu belirtti. Altunay geniz etinin büyümesi durumda Adenoidektomi olarak bilinen geniz eti ameliyatının gerekebileceğini dile getirdi.

Başka sorunlara da yol açabilir

Çocuklarda sık boğaz enfeksiyonu, sinüzit, alt yolu enfeksiyonları , alerji öncesi hassas hava yolu belirtileri ve geçmeyen öksürük görülebildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Ayrıca uykuda horlama ve apne denilen nefes durması, diş sıkma ve gıcırdatma, baş-boyun terlemesi ve gece idrar kaçırma gibi uyku problemleri de sık görülür. Hava yolunun tıkalı olması nedeniyle yeterli oksijen alamayan ve uyku evrelerini sağlıklı bir şekilde yaşayamayan bu nedenle bürmonu salınımında düzensizlik olan çocuklarda büyüme ve gelişme yaşıtlarına göre geri kalabilir. Orta kulak havalanmasının bozulması ise kulakta sıvı birikimine, orta kulak enfeksiyonlarına ve işitme kaybına yol açabilir."

Cerrahi planlamada dikkat edilmesi gerektiğini belirten Altunay "Geniz eti büyümesinin boyutu ve neden olduğu klinik sonuçlar dikkate alınarak alerji ve reflü gibi etmenlerin varlığında bile mekanik tıkanıklığı ortadan kaldırmak, tedavi edici ajanların başarısı arttırmak için cerrahi planlanmalıdır." diye ekledi.