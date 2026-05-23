Son Mühür- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünün personelleri için düzenlenen buluşmada çalışanlarla bayramlaşan Başkan Önal, emekçilere teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Bayraklı'nın farklı mahallelerinde gece gündüz görev yapan personelleriyle aynı sofrada buluşan Önal, belediye hizmetlerinin görünmeyen kahramanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Bayram öncesi gerçekleştirilen programda çalışanlarla sohbet eden Önal, belediye personellerinin özverili çalışanlarının ilçenin yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından o bayramlaşma programı sonrası paylaşım yapan Önal şu ifadeleri kullandı;

"Bayram öncesi mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada buluştuk, bayramlaştık. Bayraklı’yı geleceğe hazırlayan, değer üreten bu büyük ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."

Buluşma, çalışanların bayram tebriği ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.