İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 10 yılda gerçekleştirilen soruşturmalarla ilgili verileri aktardı. Yapılan açıklama çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 26 bin 614 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirilirken, bunlardan 8 bin 883'ünün tutuklandığı ifade edildi. 7 bin 500 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

FETÖ soruşturmalarının verileri paylaşıldı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştiirlen soruşturmalara ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu. Başsavcılık koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar çerçevesinde elde edilen veriler kamuoyuna aktarıldı.

26 bin 614 kişi hakkında işlem!

Açıklama çerçevesinde, son 10 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 614 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturmalar çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8 bin 883'ü tutuklanırken, 7 bin 500 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığı ifade edildi.

"Kararlılıkla yürütüldü"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde meydana gelen darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik adli sürecin ilk andan itibaren kesintisiz şekilde devam ettirildiği ifade edildi.

