Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de alışılmışın dışında bir sistem hayata geçiyor. Bayraklı Belediyesi, hayatlarını birleştirmeye hazırlanan gençlerin omuzlarındaki ağır yükü hafifletmek için harika bir işe imza atıyor. "Gelinlik ve Damatlık Evi" projesi, sadece bir sosyal yardım değil, aslında koca bir şehrin el ele vermesi demek. Proje sayesinde düğün hazırlığı yapan çiftler, en büyük masraf kalemlerinden biri olan gelinlik ve damatlık derdinden tamamen kurtuluyor. Hem de kuruş ödemeden...

Peki, bu sistem nasıl işliyor? İşin içinde bir imece ruhu var. Hayırsever vatandaşlar ve duyarlı firmalar, kenarda bekleyen veya bağışlamak istedikleri o özel kıyafetleri belediyeye teslim ediyor. Belediye ekipleri ise bu emanetleri tabiri caizse "çiçek gibi" yapıyor; temizliyor, ütülüyor ve yeni sahipleri için vitrine çıkarıyor. Açıkçası ekonomik şartların hepimizi zorladığı şu günlerde, bir çiftin gözündeki o huzuru görmek her şeye değer.

"Mutluluğa ortak oluyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projeyi anlatırken heyecanını gizlemiyor. Evliliğin aslında yepyeni ve tertemiz bir başlangıç olduğunu hatırlatan Önal, "Biz sadece kıyafet vermiyoruz, o en mutlu günün heyecanına ortak oluyoruz," diyerek meselenin özünü özetliyor. Başkanın hedefi bu meşakkatli süreci çiftler için çok daha keyifli ve unutulmaz bir anıya dönüştürmek.

Dayanışma vatandaşın bağışlarıyla büyüyor

Bu güzel zincirin halkası olmak aslında çok kolay. Evinizde duran, artık kullanmadığınız ama giyilmeye hazır durumdaki gelinlik, damatlık veya abiyeleri belediyeye ulaştırarak bir gencin hayalini gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, sizin için bir anı olan o kıyafet, bir başkasının en büyük hayali olabilir.

Eğer siz de bu projeden faydalanmak veya çorbada tuzum olsun diyerek bağış yapmak isterseniz, adresiniz belli. Onur Mahallesi Semt Merkezi'nde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri sizi orada güler yüzle karşılayacak.

