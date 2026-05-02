Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda baharın gelmesiyle beraber, yeni doğumların heyecanı ve yaşanan kayıpların sonrasında buruk hikayeler konuşuluyor.

140 türden binlerce canlıya ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, ayı inlerinden gelen yavru sesleri, annesiz kalan bir zebranın zürafaların arasında büyümesiyle dikkat çekiyor.

Şımarık’ın yavruları oldu

Parkın en yaşlılarından olan ayı Şımarık, kış uykusu sonrasında iyi bir haberle ortaya çıktı. Biri dişi, diğeri erkek iki miniği dünyaya getiren Şımarık, şu günlerde zamanının büyük bölümünü yavrularını büyütmekle geçiriyor.

Süreci bizzat takip eden Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, ayıların doğumuyla ilgili, "Ayılar iri cüsselerine rağmen oldukça küçük, gözleri kapalı ve tüysüz yavrular doğurur.

Anne, aylar boyunca in içerisinde yavrularını emzirir. Baharla birlikte yavrular gün yüzüne çıkar. Biz de aynı süreci parkta doğal koşullara uygun şekilde sağladık." ifadelerini kullandı.

"Yaban hayvanlarını doğal yaşamlarında görmek istiyoruz"

Daha önce sokaklarda eziyet gören "dansçı ayıların" kurtarılmasıyla başlayan bu yolculuk için Serkan Eğrilmez, önceliklerinin her zaman yaban hayatı olduğunu dile getirerek, "O dönem kurtarılan ayılar önce eski hayvanat bahçesine, ardından Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

Bugün burada yaşayan ayılar onların torunları. Biz mümkün olduğunca yaban hayvanlarını doğal yaşamlarında görmek istiyoruz.

Fakat doğal hayatta yaşama şansı olmayan, insanla temas eden hayvanlara da Doğal Yaşam Parkı’nda sahip çıkıyoruz. Ayılar da o canlılardan." dedi.

Zebra Gözde zürafaları seçti

Daha 3 aylıkken annesini kaybeden yavru zebra Gözde, bakıcılarının elinde biberonla büyüdü. Herkes minik zebranın kendi sürüsüne dahil olmasını beklerken, Gözde parkta zürafalar Kamili ve Radost’un yanına gitti.

Zürafaların, minik Gözde'yi kabul etmesinin ardından Veteriner Hekim Duygu Aldemir, "Zebralar sürü halinde hareket eden ve birbirini destekleyen, kollayan hayvanlar. O nedenle zebra sürüsüne katılmasını istedik.

Ancak çok şaşırdığımız bir durum yaşandı. Gözde’yi alana saldıktan sonra onun zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük.

Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde Gözde, Kamili ve Radost’un en yakın arkadaşı oldu. Onlarla beraber alanda geziyor. Onlar da Gözde’yi koruyup, kolluyor. Şu anda çok havalı arkadaşları var." dedi.

"Yalnız kalmaktansa grup içinde olması daha sağlıklı"

Gözde’nin alışma sürecinin devam ettiğini dile getiren Duygu Aldemir, zebranın bu tercihi neden yaptığına dair, "Şimdilik kendini güvende hissettiği alanda, zürafalarla birlikte hareket ediyor.

Yalnız kalmaktansa bir grup içinde olması onun için daha sağlıklı. Adaptasyon süreci zamanla tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.