Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin yarattığı kuraklık sorununa karşı "yağmur suyu hasadı" projesinde süreci ilerletti.

Bölgenin su kaynaklarını korumak için başlatılan bu sistemle toplanan yağmurlar, artık belediye tesislerindeki güneş enerji panellerinin temizliğinde tercih ediliyor. Bu sayede suyu şebekesinden tasarruf ediliyor ve temizlenen panellerle daha çok elektrik üretiliyor.

Şebeke Suyu Yerine Gökyüzünden Gelen Destek

Belediyeye ait ayrı tesislerde kurulan depolama sistemleri, yağışlı havalarda yüksek miktarda suyu hapsediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışma, özellikle kurak yaz aylarında önemli bir destek sağlıyor. Önceden tankerlerle taşınan şebeke suyunun yerini artık doğadan toplanan sular aldı.

"Suyu daha verimli kullanıyoruz"

Projenin ayrıntılarını paylaşan İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, önceki yıl meydana gelen kuraklığın bu tür projelerin önemini arttırdığının altını çizerek,

"Büyükşehir Belediyesi’nin birçok tesisine depolar yerleştirdik ve yağmur suyu hasadına başladık. Bu yıl yağışlı dönemlerde elde ettiğimiz suyu öncelikle güneş enerji panellerinin temizliği için kullanmaya başladık.

Doğadan elde ettiğimiz suyu yine doğadan elde ettiğimiz enerjinin daha verimli olması için kullanıyoruz. Böylece hem suyu daha verimli kullanıyoruz hem de GES’lerden elde edeceğimiz enerjiyi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yağmur suyu sayesinde şebekeden su kullanmıyoruz"

Uygulama kapsamında ilk aşamada Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi’nin çatısında bulunan paneller ve farklı yerleşim yerlerindeki enerji sistemlerini inceleme altına alındı. Depolarda toplanan suların tankerlerle ihtiyaç duyulan bölgelere taşındığını dile getiren Yiğit Beydağ,

"Depolarda biriken suyu tanker araçlarıyla alarak sahada kullanıyoruz. Yağmur suyu hasadı öncesinde panelleri şebeke suyu ile temizliyorduk.

Bu temizlikte yaklaşık iki tanker su harcanıyordu. Ancak artık yağmur suyu sayesinde şebekeden su kullanmıyoruz." dedi.