İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden bir tanesi de İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunurken, Çiğli'den seslendi. Tanal, Çiğli'nin Kaklıç Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının sadece haftanın bir günü açık olduğunu, diğer günler ise kapalı olduğunu belirtti.

Yaşanan bu durumu, vatandaşın sağlık hizmetine fiilen erişimini engellemek ve kamu görevinin ihmali olarak değerlendiren Tanal, ""İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi’nde yurttaşlar ciddi bir sağlık hakkı ihlaliyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Çiğlili bir vatandaşla yaşanan duruma yönelik konuşmasının olduğu bir video paylaşan Tanal, "İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi’nde yurttaşlar ciddi bir sağlık hakkı ihlaliyle karşı karşıya. Mahalledeki sağlık ocağı haftada yalnızca Salı günü açık, diğer günler kapalı. Bir mahalleyi haftada bir gün sağlık hizmetine mahkûm etmek, vatandaşın sağlığa erişim hakkını fiilen engellemektir. Bu sadece hizmet eksikliği değil, kamu görevinin ihmalidir.

İzmir /Çiğli /Kaklıç’ın insanı eşit yurttaş değil mi? Kırsalda yaşamak sağlık hakkından mahrum kalmak anlamına gelemez. Bu mağduriyet derhal giderilmeli, sağlık ocağı her gün açık olmalı, hekim ve personel eksikliği acilen tamamlanmalıdır. Sağlık haktır, lütuf değildir." ifadelerini kullandı.