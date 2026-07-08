Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi çatısı altında faaliyet gösteren Gebe Okulu, anne adaylarını söylentiler yerine uzman kadrosuyla geleceğe hazırlıyor. Hekim, ebe, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev aldığı programda yeni dönem kayıtları başladı.

3 haftalık yoğun eğitim programı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği tarafından yürütülen program; 20 haftalık gebeleri, lohusalara ve baba adaylarını içeriyor.

Eğitimlerde gebelik süreci, doğum anı, doğum sonrası bebek bakımı ve emzirme danışmanlığı gibi temel konular konuşuluyor.

Teorik bilgilendirmenin dışında anne adaylarının fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemek için psikolojik destek, diyetisyen danışmanlığı, ağız ve diş sağlığı muayenesi ile pilates ve yoga aktiviteleri de veriliyor. 3 haftalık eğitim sürecini başarıyla bitiren katılımcılara program sonunda mezuniyet belgesi veriliyor.

"Amacımız kendine güvenen ebeveynler olarak doğuma hazırlamak"

Programın detayları ve amacı hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hilal Elbi, "Anne adaylarını gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerine hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlayan kapsamlı bir eğitim programı veriyoruz.

Bu eğitim programı; doğuma hazırlık, yeni doğan bakımı, emzirme, lohusalık dönemlerine ait bilgileri içeriyor.

Beslenme konusunda diyetisyenimiz devreye girerken, gebelik, doğum ve lohusalık eğitimlerini ebe ve hekimler veriyor.

Egzersizleri fizyoterapistimiz yaptırıyor, diş muayeneleri diş hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Ayrıca gebelik ve doğum süreci için psikolog hizmeti veriliyor.

Gebe Okulu’nun asıl amacı, anne ve baba adaylarını kendine güvenen ebeveynler olarak doğuma hazırlamak.

Geri bildirimler de olumlu oluyor. Anne adayları; çok memnun kaldıklarını, bilgilendiklerini, kendilerini güvende hissettiklerini söylüyor.

Korkularla, bilinmezliklerle doğuma girmektense burada gebeliğin ve doğumun aşamalarını, doğumun nasıl gerçekleşebileceğini, nelerle karşılaşabileceklerini, nasıl emzireceklerini öğreniyorlar.

Anne ve baba adayları ile lohusalar, Gebe Polikliniği üzerinden Gebe Okulu’na başvuruda bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İki haftadır geliyorum, çok etkili bilgiler öğrendim"

Eğitimlere dahil olan 30 haftalık hamile Tuğba Karasan ise kazandığı deneyimleri, "Kendimi gebelik ve doğum konusunda bilinçlendirmek istedim.

O yüzden Eşrefpaşa Hastanesi Gebe Okulu’na kaydımı yaptırdım. İki haftadır geliyorum. Çok etkili bilgiler öğrendim. Stresimi daha iyi yöneteceğim bilgiler edindim.

Bazı şeyler dışarıdan bakıldığı kadar kolay olmuyor. Burada bizzat görerek, sorarak ve uygulamalı yaparak öğrendiğimiz için gerçekten bebeğimize bakıyor duygusunu hissedebiliyoruz.

Birebir eğitimin farkını görüyoruz. Anne adaylarına, hem bilinçli anne olmaları adına hem de çocuklarını daha iyi bir şekilde korumaları adına Gebe Okulu’nu tavsiye ediyorum" diyerek anlattı.