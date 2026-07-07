Son Mühür- İzmir’in en işlek arterlerinden biri olan Konak Yeşildere Caddesi’nde bugün hareketli dakikalar yaşandı.

Su Kemerleri mevkisine yakın bir noktada, yol kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kuru otlar alev alınca yangın hızla büyüdü

Yaz sıcaklarının da etkisiyle kuruyan otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tutuştu. Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum hemen itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye zamanla yarışıyor

İhbarı alır almaz yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Yeşildere Caddesi’nde hızla olay yerine ulaştı.

Alevlerin yol kenarındaki ağaçlara ve yakınlardaki yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler dört bir yandan su sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ayrıntılar geliyor...