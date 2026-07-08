Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de yayınlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Konak Mahallesi muhtarı Tamer Yıldırım, Kemeraltı’nın esnafları, ortamı, potansiyelini değerlendirme ve daha fazlası hakkında Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtladı.

“Kemeraltı esnafının beklentisi büyük”

Programın ilk dakikalarında Kemeraltı’nı geliştirmek istediğini vurgulayan Yıldırım, “Yıllar öncesinde çok farklıydı. Ekonomik şartlar yüzünden artık aynı değil. Herkesin dilinde olup çözülmeyen sorunlar var. Kemeraltı esnafının beklentisi büyük. Her türlü envantere sahipken icraat noktasında neden yeşil ışığa doğru yol alamıyoruz? Bana göre geç kalınmış. Kamudan altyapı, üstyapı, yağmur suyu ve kanalizasyon bitmesini istiyoruz. Aynı zamanda kent estetiğinin sağlanması gerekiyor. Esnaflardan da ricamız kent estetiği sağlanırken bizim desteğimizle dış cephelerini düzenlemeleri. Avrupa’da bunları hep birlikte yapıyorlar, biz de yapabiliriz.”

Kemeraltı UNESCO’ya dahil olacaktı ama...

Kemeraltı’nın UNESCO dosyasının uzun süren belirsizliğine dikkati çeken Tamer Yıldırım şunları aktardı: “UNESCO dosyası hakkında bir revizyon var ama ne zaman sunulacağını kimse bilmiyor. Aday olması için envanterin varlığıyla ilgili problem yok. Han, hamam, şadırvan, esnaf yapısı ve kültür yapısı gibi alan içinde her şey var. İlk toplantı dört yıl önce oldu. Hala dosya üzerinde sürekli bir istişare var ama maalesef sonuç yok.”

“Ortak akılla Kemeraltı’nı geleceğe taşıyacağız”

Geçtiğimiz günlerde İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kemeraltı esnafıyla Kemeraltı’nın sorunlarını masaya yatırdıkları kahvaltı hakkında Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde esnafla masaya oturduk. Samimiyetle geçen bir toplantı oldu. Sayın Başkan Cemil Tugay Kemeraltı’nın bütün sorunlarını çözeceğini söyledi. Bana göre ne olursa olsun bu konuları konuşuyor olmak hoş bir şeydi. Ortak akılla Kemeraltı’nı geleceğe taşıyacağız. Çözümlerle ilgili takvimin belirlendiği bir sürecin açıklanmasını bekliyoruz. Konuşulanların masadan sokağa doğru yönelmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi var, ekipmanı da var. Bu işin nasıl olması gerektiğini biliyorlar. Sayın Cemil Tugay da bu konuda samimi olduğunu söylediği için hemen başlangıç verilmesini bekliyoruz.” dedi.

"Türkiye’nin her yerinden gelmiş olan öğrenciler Kemeraltı ruhunu yaşayacak”

Kemeraltı’nın ruhunun devamlı olarak yaşaması için gençlere tanıtılması gerektiğini aktaran Yıldırım, “Tenekeci, fıçıcı ve demirciler neredeyse çırak yetiştiremiyor. Özellikle tenekecinin çırak yetiştirerek devam edip ileriki zamanda kazanç sağlayabileceği bir mesleği yok. Bununla ilgili bir proje olacaktı. Üniversite öğrencileri çizimlerini getirecek ve yaptıracaktı, bununla birlikte öğrenciler de biraz bu kültür hakkında bilgi sahibi olacaktı. Maalesef zanaatkarlar bugün varlar yarın yoklar. Mesleklerini arttırabilmek hem onlar adına hem de onlardan sonraki gelecek kuşaklara da kendi ustalıklarını aktarmak onların da hoşuna giderdi ama maalesef böyle şeylere sahip çıkılmıyor. Kemeraltı’nın geceleri ayakta kalması için bana göre atıl binalar yurt olmalı. Kemeraltı’nı gece ayakta tutacak şey gençlerdir. Çok merkezi olduğu için ulaşım da kolay. Bu binaları yurt yaparsak Kemeraltı’nın ticaret hacmi yükselir ve evrilir. Türkiye’nin her yerinden gelmiş olan öğrenciler Kemeraltı ruhunu yaşayacak.” ifadelerini kullandı.