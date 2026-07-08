Son Mühür/Hüseyin Demir Efeler Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonu 8.sırada bitiren play-off’ta Bursa Büyükşehir Belediyespor’u yenen Altekma ligi 7.sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, 2025-2026 sezonunda kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’nda oynama hakkını elde etti. Avrupa’da yarı final oynama başarısını gösteren Altekma Spor Kulübü, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmirli voleybolseverler Altekma'nın transferlerini yakından takip ediyor.

“Altekma’dan resmi paylaşım”

Altekma Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Berk Dilmenler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Yeni sezonda mavi-beyaz formamızla mücadele edecek olan Berk Dilmenler’e Altekma ailesine hoş geldin diyor, birlikte nice zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Paolo Zonca transferinde ise, “ 2026-2027 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak” paylaşımında bulundu. Takımın genç başantrenörü Ömer Tok, yeni sezondan öncesi hazırlıklarına başladı. Ömer Tok ve ekibi yönetimle transfer görüşmeleri devam ederken oyuncu raporlarını Başkana iletti.