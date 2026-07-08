Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte kapılarını tekrar açan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’ndaki Macera Parkı’nı ziyaret etti.

Dönemin ilk gününde çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet veren parkı muhtarlarla beraber inceleyen Başkan Mutlu, parkurlarda vakit geçiren çocuklarla ve aileleriyle görüştü.

Zipcoaster, dev salıncak, atış poligonu, çocuk ip parkuru ve ağ trambolinin bulunduğu alanda vatandaşlarla bir araya gelen Mutlu, parkın sunduğu olanaklar hakkında ailelerin görüşlerini dinledi.

"Tüm İzmirlileri davet ediyorum"

Macera Parkı’nın yaz dönemi süresince kentliler için bir buluşma noktası olacağını söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı içindeki Macera Parkımızı yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Burası yalnızca çocuklarımızın değil, gençlerimizin ve ailelerimizin de birlikte keyifli zaman geçirebileceği eğlenceli bir buluşma noktası. Tüm İzmirlileri Macera Parkımızın sunduğu deneyimleri yaşamaya davet ediyorum" dedi.

"Açılış gününü heyecanla bekliyordum"

Açılışla birlikte parkurlarda vakit geçiren çocuklardan Çınar, daha önce de geldiği parkın açılmasını merakla beklediğini söyleyerek,

"Burada çok güzel oyuncaklar var. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum. Nilüfer Başkanımıza da bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Manzarası ayrı muazzam, Mutluluk Kahvesi’nde fiyatlar çok uygun"

Bornova’dan çocuğuyla beraber geldiğini belirten velilerden Münire Varol, tesisin hem ekonomik hem de sosyal açıdan sunduğu olanakları şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuğumla birlikte Bornova’dan çıktık geldik. İlk gün çocuklara ücretsiz olması da ayrı bir güzeldi. Günümüzdeki ekonomik açıdan imkanlar kısıtlı olduğu için bu gibi alanların bize sunulması çok keyifli. Mutlaka yine geleceğiz. Manzarası ayrı muazzam, Mutluluk Kahvesi’nde fiyatlar çok uygun" dedi.

Çalışma saatleri nasıl?

42 numaralı ESHOT otobüs hattıyla ulaşım sağlanan Macera Parkı ile tesis çatısı altındaki Mutluluk Kahvesi'nin çalışma programı şöyle belirlendi:

Macera Parkı: Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.00-20.00 saatleri içerisinde; Cumartesi ve Pazar günleri ise 11.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek.

Mutluluk Kahvesi: Pazartesi günleri dışında her gün 09.30-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.