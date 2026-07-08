Karşıyaka, Bornova ve Buca gibi yoğun nüfuslu ilçelerde güvenli ve yeni bir yuvaya geçmek isteyen İzmirliler, birikimlerinin yetmediği noktada banka kredilerine başvuruyor. Ancak Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki son revizyonlar, bankaların kullandırdığı uzun vadeli gayrimenkul kredisi oranlarını adeta uçuşa geçirdi.

60 Ay Vadeli 1 Milyon TL'nin İzmirlilere Faturası

Yeni bir eve taşınmak için 1.000.000 TL'lik bir dış kaynağa ihtiyaç duyan bir İzmirli vatandaşın, 5 yıl (60 ay) boyunca katlanması gereken finansal yükümlülükler yeniden hesaplandı. Kısa sayılabilecek bu vade diliminde bile aylık ödemeler 34 bin lira barajını aşmış durumda. Bu rakamlar, orta gelirli bir ailenin bütçe planlamasını temelden sarsarken, alınan anaparanın 5 yıl içinde bankaya iki katından fazla bir tutarla geri döneceği gerçeğini ortaya koyuyor.

Hangi Banka Ne Kadar Taksit ve Faiz İstiyor?

• Albaraka, İzmir şubelerinde %2,80 kar payı ile 60 ay vadeli 34.598 TL aylık taksit ve 2.100.000 TL toplam maliyet sunuyor.

• ING, %2,99 faiz oranı, 35.055 TL aylık taksit ve 2.186.000 TL toplam maliyet ile Albaraka’yı takip ediyor.

• Türkiye Finans, %3,14 oran, 37.223,59 TL aylık taksit ve 2.257.915 TL toplam maliyet uyguluyor.

• Akbank, %3,16 faiz oranı, 37.380 TL aylık taksit ve 2.284.580 TL toplam maliyet sunuyor.

• Ziraat Bankası, %3,19 oran, 37.616,37 TL aylık taksit ve 2.282.082 TL toplam maliyet ile kamu bankaları arasında yer alıyor.

• Garanti BBVA, %3,30 faiz oranı, 38.486,41 TL aylık taksit ve 2.350.784 TL toplam maliyet sunuyor.

• TEB, %3,55 faiz oranı, 40.493,16 TL aylık taksit ve 2.455.866 TL toplam maliyet ile piyasadaki en yüksek maliyetli teklifleri sunuyor.