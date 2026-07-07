Son Mühür/ Emine Kulak - Konak Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu idaresinde gerçekleşti. Toplantı gündemine geçilmeden önce Meclis’in 1. Başkanvekili gizli oy ile seçildi. CHP Grubu’ndan Erhan Kahraman 20 oy aldı, AK Parti Grubu’ndan ise İsmail Özen 11 oy aldı. Meclis’in 1. Başkanvekilli Erhan Kahraman oldu. Grup başkan vekilliğine ise Çetin Taylanhan getirildi.

CHP’li Meclis Üyesi Kazım Umduları’ın istifası ile boşalan encümen üyeliğine gizli oylama ile CHP Grubu’ndan Alaaddin Kurt, AK Parti Grubu’ndan Hasan Uzunkaya seçildi. İmar komisyonuna ise açık oylama ile CHP’li Meclis Üyesi Alaaddin Kurt seçildi.

Toplantının gündeminde ise başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Esnaf odalarıyla kalifiyeli eleman çalışması

Konak ilçesinde kalifiyeli eleman açığının kapatılması ve esnafların sıkıntılarının giderilmesi adına Esnaf Odalarıyla çalışmalar yapılması hakkında komisyonlardan oy birliği ile ortak mutabakata varılan raporu meclis üyeleri de oybirliği ile uygun buldu.

Araç filosuna yeni araçlar eklenecek

Daha önce meclis gündemine gelen ve komisyonlarda görüşülen rapora göre, Konak Belediyesi saha ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla araç filosuna yeni taşıtlar ekleyecek. Söz konusu araçların, maliyet avantajı ve vergi muafiyeti sağlayan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın alınması planlanıyor. Bu stratejik hamle meclisin komisyonları tarafından değerlendirildi. Komisyonların ortak mutabakatı ve oy birliği ile geçen rapor, bugünkü meclis oturumunda meclis üyelerinin oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Önen: Borç bilançosu açıklansın

Belediyenin ve iştirak şirketi MERBEL’in borcu hakkında gündem dışı konuşmalar maddesinde söz alan AK Partili Meclis Üyesi İlhan Önen, “Sumatikler nerede, sumatik cihazlarını kaç adet satın aldık, akıbetleri nedir açıklama istiyorum. Konak Belediyesi’nin borcu yok dediniz. Merbel şirketinin borcu var denildi. 30 Haziran itibariyle Konak Belediyesi’nin bilançosunu açıklamanızı istiyorum. Ancak biz 3.5 milyar borcunun olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki mecliste, vereceğiniz bu bilanço sonrasında borcu yoksa biz de çıkar burada borç yok açıklamasını yaparız. Bilançoyu tarafımıza ulaştırılmasını talep ediyoruz. Bizim 2 yıllık geçen süre zarfında daha çok yurt dışı ziyaretler olmuş. Hep yurt dışı ziyaretleri yapılmış. Ancak ülkemizde de değerlendirilebilecek belediye hizmetlerinin de var olduğuna inanıyorum. Bu ziyaretleri örnek olabilecek belediyelere de yapmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Belediyemizin kardeş belediyesi var. Kardeş belediyemize baktığımızda sadece internet sayfamızda kardeş belediye mi olmaya devam edecek, bu nasıl neye ulaşıyor” dedi.

Mutlu: Aylık 27 milyon taksit ödeyeceğiz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu, “Piyasa ödenmemiş borcumuz yok. Vadesi gelecek olan borçlarımız var. Bizim şuan SGK’ye ve Merbel’in borcu var. Görüşme yapıldı SGK ile. Ya ödemenin yapılacağı ya da SGK’dan kesileceği tarafımıza iletildi. Aylık 27 milyon ödeme ile MERBEL’in borcu taksite bağlanacak. Ne SGK’ye ne de vergi dairesine borcumuz olmamalı. Personel sayıları, ücretleri gibi çeşitli nedenlerle SGK ödememiz zor oluyor. Önümüzdeki toplantıda bilançoyu sunmak doğru olacak. Sizin astığınız 3.5 milyon borç doğru değil. Detaylı, açıklanan bir bilanço yapmalıyız” diye konuştu.

Mutlu: Sokağa atılan her çöpün peşinde olacağız

Konak ilçesinin sokakları için çiçeklendirme projesi olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, “Biz sokağı çiçeklerle donatacağız. Karşıyaka Belediyesi’nin yıllardır yaptığı bir proje var. Her balkon çiçekli. Kentimizi güzelleştirmek için ne yapabilirizi düşünüyoruz. Sokağa atılan her çöpün peşine düşecek projeye imza atacağız. Dün meclis üyelerimizle yeni belediye binamızı gezdik. Çok heyecanlıydık. 2.5 senenin doğru açılışlarla dolu bir Konak olacak” şeklinde konuştu.

Önen: Yerel yönetimler topu taça atamaz

Çankaya katlı otoparkı hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi İlhan Önen, “Çankaya katlı otoparkın Kemeraltı’na verdiği hasarı anlayabiliyor musunuz? 2 tur atmak ile anlayamazsınız. Kemeraltı, Gültepe, Gıda Çarşısı gibi noktalarda sorumluluk size ait olur olmaz, topu taça atmamak lazım. Esnafın derdinde yerel yönetimler topu taça atamaz” diye konuştu.

Yıldız: Büyükşehir bizi oyaladı

Çankaya Katlı Otopark hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, “Konuyu bir yazıya atarak çözmek doğru değil. Konuyu samimiyetle araştırırsanız, bu sorunun nereden kaynaklandığını anlamış olurdunuz. Konak Vapur İskelesi için de dayanıksız raporu var ve de şuana kadar kapatılmış durumda olacaktı. Ulaşım aksı için kapatılmıyor. İskele için insiyatif olan Büyükşehir Belediyesi, Otopark için neden insiyatif almadı. Büyükşehir Belediyesi hissesi karşılığında 8 milyon ödemesi lazım. Kemeraltı’nın sorununu çözmek için Büyükşehir Belediyesi bizi oyalamıştır. Katı atık bedellerini en fazla ödeyen ilçeyiz, neden iyileştirme yapamıyoruz" dedi.