GDZ Elektrik’in duyurusuna göre 15 Nisan günü İzmir genelinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, özellikle kırsal mahalleler ve bakım yapılan bölgelerde etkili olacak.

Bergama elektrik kesintisi

15 Nisan 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi’nde 09.05 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Pınarköy, Narlıca ve Çamköy mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kaşıkçı Mahallesi’nde ise kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek.

Karabağlar elektrik kesintisi

15 Nisan 2026 tarihinde Uzundere, Tırazlı ve Yurdoğlu mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacak.

Seferihisar elektrik kesintisi

15 Nisan 2026 tarihinde Sığacık Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Ödemiş elektrik kesintisi

15 Nisan 2026 tarihinde Bucak, Cevizalan, Üçkonak ve Kutlubeyler mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Urla elektrik kesintisi

15 Nisan 2026 tarihinde Kalabak Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Zeytineli Mahallesi’nde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrikler ne zaman gelecek?

Yetkililer, kesintilerin planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtirken, elektriklerin belirtilen saat aralıklarının sonunda yeniden verilmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak çalışmaların erken tamamlanması ya da uzaması durumunda saatlerde değişiklik olabileceği bildirildi.

Vatandaşlar, güncel İzmir elektrik kesintisi bilgilerini GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla anlık olarak takip edebiliyor. Özellikle planlı kesintiler öncesinde duyuruların kontrol edilmesi öneriliyor.