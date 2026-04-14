İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Meslek Fabrikası için başlatılan nöbet, 9’uncu gününde sürmeye devam ediyor. Nöbet kapsamında siyasetçiler, belediye başkanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş destek vermeye devam ediyor.

Son olarak İzmir Tabip Odası da “Sağlık” forumu düzenledi ve nöbete katılmış oldu.

Tugay: “Müdahale kabul edilemez”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, forumda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tugay, “145 bin yurttaş burada açılan kurslara katıldı. Bu insanların büyük bölümü iş sahibi oldu ya da farklı alanlarda istihdam edildi. Böylesine önemli bir yapıya yönelik müdahale kabul edilemez.” dedi.

Anket sonuçlarını paylaştı!

Başkan Tugay, dikkat çeken bir anket sonucunu da paylaştı. İzmir’de kadınlar arasında yapılan ankete göre, kadınların en büyük isteğinin meslek kursları olduğu Başkan Tugay tarafından belirtildi.

“Hukuktan ve adaletten söz edilemez!”

Sert sözlerle yaşanan sürece yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Cemil Tugay,“Bir ülkede insanların mülküne el konuluyorsa, orada hukuk ve adaletten söz edilemez. ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bir ilk!"

Başkan Tugay, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmelere devam etti. Dikkat çeken bir iddiada da bulunan Tugay, bu olayda farklı bir yöntem uygulandığını öne sürdü. Sabah erken saatlerde Meslek Fabrikası çevresinin abluka altına alınmasını, benzeri görülmemiş bir uygulama olarak değerlendirdi.

Desteklerin ardı arkası kesilmiyor!

Nöbet alanına ziyarette bulunan isimler arasında; Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve CHP Torbalı İlçe Örgütü üyeleri de yer aldı.