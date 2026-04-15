Son Mühür- Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi bu kez bilimsel başarılarıyla değil, kavga görüntüleriyle gündemde.

Ege Üniversitesi'nde bildiri dağıtmak isteyen öğrenci sendikası üyesi gençlere, ellerinde pala olduğu görülen bir grup gencin saldırıda bulunması ortaya istenmeyen görüntülere çıkardı.



Önce Hacettepe'de şimdi Ege'de...



İki kişinin yaralandığı kavgayı değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç,

''Dün Ege Üniversitesi’nde, Öğrenci Sendikası çalışması yürüten gençlere yönelik palalı saldırı gerçekleşti.

Bu ilk değil.

Hacettepe’de de aynı karanlık tabloyu gördük. Saldıranlar ortadaydı. Ceza almadılar. Cesaretlerini de buradan aldılar'' hatırlatmasında bulundu.



Bu saldırganları kim koruyor?



''Ama bilinmeli'' vurgusunda bulunan Kılıç,

''Yaratılmak istenen o korku iklimi çoktan çatladı. O duvarlar yıkıldı.

Şimdi asıl soru şu:

Bu saldırganları kim koruyor, kim cesaretlendiriyor?'' diye sordu.

Sevda Erdan Kılıç,

''Bu ülkenin gençlerini hedef alan bu karanlığa karşı susmayacağız'' mesajı verdi.