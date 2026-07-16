Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimler esnasında düzensiz göç hamlesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-091) tarafından denizde hareket halinde olan lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7), lastik botu durdurarak operasyon düzenledi. Müdahale neticesinde botta yer alaa biri çocuk olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

Seferihisar'da kara operasyonu!

Günün ilk saatlerinde ise Seferihisar'da Akvaryum Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin yer aldığı ihbarının ardından geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Operasyona Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-576), Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katılım gösterdi.

Yapılan koordineli çalışma neticesinde kara üzerinde biri çocuk olmak üzere toplam 61 düzensiz göçmen belirlenerek yakalandılar. Operasyonda ek olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı üzerinde durulan 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

89 düzensiz göçmen yakalandı!

Menderes ve Seferihisar'da aynı gün düzenlenen iki ayrı operasyon neticesinde toplam 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakayı ele verdi.